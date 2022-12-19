Anastasiadis: “Son günüme kadar öneri sunmaya devam edeceğim”

Anastasiadis, 10 yıllık görev süresi içerisinde Kıbrıs sorununda değerlendirilecek hiçbir fırsatı kaçırmadığını, son gününe kadar da çözüm, en azından sonraki başkanın kendi başlattığı Guterres çerçevesi zeminindeki çabayı sürdürebilmesi için gerekli şartları yaratmaya çalışacağını ifade etti

Rum yönetimi başkanlığından ayrılmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis, görev süresinin son güne kadar Kıbrıs sorununda öneri sunmaya devam edeceğini söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre “Politiki (Politikacılar)” isimli derginin yayına girmesi vesilesiyle Kıbrıs sorununa değinen Anastasiadis, 10 yıllık görev süresi içerisinde Kıbrıs sorununda değerlendirilecek hiçbir fırsatı kaçırmadığını, son gününe kadar da çözüm, en azından sonraki başkanın kendi başlattığı Guterres çerçevesi zeminindeki çabayı sürdürebilmesi için gerekli şartları yaratmaya çalışacağını” söyledi.

“Görevdeki son günüme kadar, ilk aşamada iki toplum arasındaki uçurumu azaltacak ve sağlıklı diyalog şartları olmasına olanak tanıyacak yaratıcı öneriler sunmaya devam edeceğim” diyen Anastasiadis “Sunduğum ancak öteki tarafça karşılık verilmeyen Güven Yaratıcı Önlemlerin hedefi de budur. Müzakereleri, güvenlik başta olmak üzere Kıbrıs sorununun büyük meselelerini ilk defa ortaya konulduğu Crans Montana’ya kadar götüren bizim kararlılığımızdı” ifadelerini kullandı.

