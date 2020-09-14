Anastasiadis, Pompeo'ya Maraş konusunda öneri iletti

Pompeo’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le cumartesi akşamı gerçekleştirdiği görüşmede, kapalı bölge Maraş konusunun da ayrıntılarıyla ele alındığı ve Anastasiadis'in Maraş konusundaki önerisini de ilettiği kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun önceki gün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı temaslar Rum basınında geniş yer bulurken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ziyaretin sonuçlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Alithia gazetesi “Türkiye’den Tek Bir Açıklama Yok – Maraş’ı Ayrıntılı Şekilde Ele Aldılar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasların Rum hükümetini memnun ettiğini yazdı.

Gazete, Pompeo’nun ziyareti konusunda birçok açıklama ve tepki gelmesine karşın Türkiye’nin şu ana kadar tek bir açıklama yapmadığı iddiasında bulundu. Haberde, Pompeo’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le cumartesi akşamı gerçekleştirdiği görüşmede, kapalı bölge Maraş konusunun da ayrıntılarıyla ele alındığı aktarıldı.

Pompeo’nun, Anastasiadis’in bu konudaki görüş ve önerilerini dikkatle dinlediğini belirten gazete, Anastasiadis’in görüşmede, ABD’nin, kapalı bölge Maraş konusunda Türkiye’nin planları hakkında BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak üstlenebileceği role dair görüşlerini de aktardığını belirtti.

Gazete, “Türkiye’nin, Maraş konusundaki planlarını hayata geçirmesinin Kıbrıs sorununun çözümü çabaların çok olumsuz bir etkide bulunacağı” şekildeki Rum tezini anladığı yorumunda da bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise Pompeo’nun ziyaretinin sonuçlarının kendilerini memnun ettiğini açıkladı.

Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Pompeo’nun ziyareti sırasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda yapılan görüşmede, “bu tür konuların diyalog yoluyla veya Lahey Adalet Divanı’na götürülerek çözülmesi gerektiği unsuruna ağırlık verildiğini” ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akabinde Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının gerekliliğinin de görüşmede vurgulandığını belirten Hristodulidis, kapalı bölge Maraş konusunun da görüşmede ele alındığını aktardı.

Hristodulidis’e göre, Anastasiadis, Pompeo’yla gerçekleştirdiği görüşmede Maraş’ın açılmasının Kıbrıs sorununun çözümü perspektiflerini büyük darbe vuracağını iddia ederek, Maraş konusundaki önerisini de iletti.

Hristodulidis, Pompeo-Anastasiadis görüşmesinde, Güney Kıbrıs’ın, İsrail, Mısır ve BAE gibi bölge ülkeleriyle yürüttüğü üçlü işbirlikleriyle ABD-Güney Kıbrıs arasındaki işbirliği konularının da ele alındığını belirtti. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin askeri eğitim programı IMET’e katılımı, öldürücü olmayan silahların Güney Kıbrıs’a satışını içeren ambargonun kısmi kaldırılmasını ve CYCLOPS eğitim merkezinin Güney Kıbrıs’a kurulması konularının da görüşüldüğünü ifade etti.

ABD’yle karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ABD’ye gitmek isteyen “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu sahiplerine vize uygulanmaması konusunun ele alındığı, sürmekte olan görüşmelerin de değerlendirildiğini aktaran Hristodulidis, Pompeo’nun Rusya’nın “kara para aklama ve Rus gemilerinin Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretler konusunda endişeli oldukları” yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

Hristodulidis, Rusya’nın kara para aklaması konusunda, Güney Kıbrıs’ın AB ve diğer uluslararası örgütlerin üyesi olarak, bu konudaki uluslararası kanunlara uyduğu iddiasında bulunurken, Rus gemilerinin ziyaretlerinin ise, daha önce Lübnan ve Suriye konularında olduğu gibi, insani yardım operasyonları çerçevesinde talepte bulunan ülkelere sağladıkları kolaylıklar çerçevesinde olduğunu savundu.

Hristodulidis ayrıca, Oruç Reis’in bölgeden ayrılması ve Türkiye’nin yeni bir Navtex ilan etmemesinin “doğru yönde atılmış bir adım olduğunu” söyledi.

Hristodulidis, tüm bunlara karşın Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) ihlallerini sürdürdüğü iddiasını da yineledi.