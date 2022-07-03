Anastasiadis, Paris’te görüşme teklif etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşme talep ettiği, görüşme için Paris’i adres göstermesi üzerine Erdoğan’dan KKTC karşılığını aldığı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis NATO-AB toplantısı çerçevesindeki liderler yemeği kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü gerçekleşen görüşmesi ile ilgili detayları açıklamaya başladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi eski başkanlarından müteveffa Glafkos Klerides için dikilen anıtın dünkü açılışında gazetecilerin sorularına muhatap olan Anastasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sayesinde Erdoğan’la iki kez (biri resepsiyon sırasında biri de akşam yemeği sonrasında) görüştüğünü söyledi.

Bir gazetecinin, Erdoğan’ın kendisi ile ayaküstü görüşmesini KKTC Cumhurbaşkanı’na gönderme yaparak değersizleştirmeye çalıştığı gözlemini aktarmasına karşılık “değersizleştireceği bir şey yoktu. Dostane bir nezaket görüşmesiydi” diyen Anastasiadis sözlerine şunları ekledi:

“Kendisini 2005’ten beri tanıyorum, Emmanuel Macron kendi rolünü oynadı ve biri resepsiyon sırasında diğeri akşam yemeği sonrasında olmak üzere iki defa görüştük. Konuşmalarımız yine dostane idi yalnız, bir ara buluşmalıyız, dostumuz Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılık ederse iyi olur, dilerse kendisiyle Paris’te görüşmeye hazır olduğumu söyledim.” Bu teklifi Erdoğan’a mı yaptığı sorusuna olumlu cevap veren Anastasiadis Cumhurbaşkanı’nın ne cevap verdiği sorulduğunda da “Kuzey kesiminde görüşebileceğimizi söyledi, ben de kendisine imkânı yok dedim” ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Erdoğan’ın NATO-AB liderler yemeğine katılmasını engellemek için ev sahiplerine çok baskı yaptığı gözlemini ortaya koyması üzerine “başkalarının başarısızlığını neden söylemem veya atıf yapmam gerekiyor?” diyen Anastasiadis, Türk basınının Erdoğan’ın Madrid’den kazançlı çıktığı yorumlarının sorulmasına karşılık “önceki itirazlarından neden geri adım attığını göstermeliydi. Türkiye’nin iç işleriyle meşgul olmak istemiyorum” dedi.

Fileleftheros haberi “Başkan’dan Erdoğan’a Yeni Diyalog Daveti… Paris’te Buluşmalarına Hazır… Görüşmelerin Aracısı Fransa Cumhurbaşkanı” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Başkan Anastasiadis Erdoğan’la Madrid’deki Ayaküstü Görüşmesini ‘Dostane ve Nezaket Görüşmesi Diye Niteledi… ‘Paris’te Görüşme Teklif Ettim, İşgal Bölgeleri Karşı Önerisinde Bulundu, İmkânı Yok Dedim’” başlığını attı.