Anastasiadis: “Makul çözüm için insani açıdan mümkün olan her şeyi yaptım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa makul çözüm bulunması için “insani açıdan mümkün olan her şeyi yaptığını” iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre Limasol’da Cuma akşamı düzenlenen bir etkinlikte konuşan Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni korumakla yükümlü olduklarını kaydederken, Crans Montana’daki tutumuyla ilgili karşıt görüşte olanlara eleştiride bulunarak, bu kişilerin “Kıbrıs dostu olmayan ve farklı amaçlara hizmet eden argümanlar benimsediklerini” belirtti.

Habere göre Anastasiadis, BM belgelerine atıfta bulunarak, Rum tarafının arzusunun Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’taki Rumların öngördüğü değil, BM kararları ve AB ilkeleri ve insani değerlerin öngördüğü koşullar zemininde çözüm bulunması olduğunu defalarca dile getirdiğini ifade etti.

Anastasiadis, Crans Montana’da veya daha öncesinde ortaya konan iddiaların, başka bir Avrupa devletinde veya dünyanın herhangi bir devletinde geçerliliği olmadığını söyledi.

