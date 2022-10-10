banner875
banner815
14 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
9 0
 
Favoriler galip
Favoriler galip
8 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
48 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
42 0
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
21 0
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
41 0
banner878

Anastasiadis Kıbrıs sorunundaki çıkmaz konusunda AB ve BM’yi de suçladı

banner476

“Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sorumlularının, tıpkı işgal altındaki Kıbrıs gibi tüm Kıbrıs’ı, uzlaşmaz tutumlarıyla kontrol altına almaya veya kukla devletle çevirmeye çalışanlar olduğunu” iddia eden Anastasiadis, “aynı zamanda AB ve BM de sorumludur” dedi

banner825
Anastasiadis Kıbrıs sorunundaki çıkmaz konusunda AB ve BM’yi de suçladı
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta çözümsüzlük sorumluları arasında AB ve BM’nin de olduğu iddiasında bulundu.
Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumların “Astromerit” köyünde gerçekleştirdikleri anma etkinliğine katıldığında gazetecilere yaptığı açıklamalar ve ardından kürsüde yaptığı konuşmaya geniş yer verdiler.
Gazete, Anastasiadis’in dün etkinliğe gelişinde gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlara ayrıntılı şekilde yer verdiği haberinde ayrıca, Anastasiadis’in kürsüde yaptığı konuşmayı da okuyucusuna yansıttı.
“Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sorumlularının, tıpkı işgal altındaki Kıbrıs gibi tüm Kıbrıs’ı, uzlaşmaz tutumlarıyla kontrol altına almaya veya kukla devletle çevirmeye çalışanlar olduğunu” iddia eden Anastasiadis, “aynı zamanda AB ve BM de sorumludur” şeklinde konuştu.
Anastasiadis, “uluslararası toplum ve AB’nin, Türk davranışlarını görmezden geldiği, kabul ettiği veya müsamaha gösterdiği sürece, kurbana dönüşmek isteyen faili ödüllendirmiş olacaklarını ” öne sürdü.
“Tayyip Erdoğan’ın davranışının başka türlü izah edilemeyeceği, AB’nin müsamahasının Erdoğan’ı yönlendirdiği” iddiasında da bulunan Anastasiadis, “aksi halde BM’de ve Prag’daki toplantıda, komşu ülkeleriyle her türlü sorunu uluslararası hukuk temelinde barışçıl şekilde çözmek istediği tezini sunmazdı” ifadelerini kullandı.     
Anastasiadis ayrıca, Güney Kıbrıs’ta eleştirilerde bulunanlara seslenerek; “herkes hakkı olan eleştirileri yaparken, Türkiye’yi sorumluluklarından kurtarmamak adına, çok dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.