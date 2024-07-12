“Anastasiadis en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi”

Eski AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Eski Rum lider Anastasiadis’in başkan olduğu dönemde bakanlık yapan bazı kişilerin, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğunu söylediğine şahitlik ettiklerini belirtti

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir dönem sıkı ortak olduğu eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu arasında önceki gün çıkan tartışmalara eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da dahil oldu.

Anastasiadis, “Ant1” kanalına verdiği röportajda, Crans Montana müzakereleri çerçevesinde dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi ve müzakerelerin çıkmaza girmesindeki sorumluluklarına dair soruları yanıtlamış, Kiprianu ile AKEL’in Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelepis’e yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Politis gazetesine röportaj veren Kiprianu, Anastasiadis’in başkan olduğu dönemde bakanlık yapan bazı kişilerin, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğunu söylediğine şahitlik ettiklerini ifşa etti.

Kiprianu, 2018 yılının Kasım ayında Ankara’ya yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Anastasiadis’e iki devletli çözümü tartıştığı suçlamasında bulunduğunu, akabinde yaptığı konuşmalarda da Anastasiadis’in iki devletli çözümden bahsettiğini dile getirdiğini söyledi.

Habere göre Kiprianu, o dönemde kendisini vatan haini ilan ettiklerini, hatta photoshop kullanılarak başında fes olan fotoğraflarının yapıldığını ve yayınlandığını ifade ederek, tüm bunların neler olduğunu söylemeye cesareti olmasından kaynaklandığını belirtti.

Eski Başpiskopos II. Hrisostomos’un da o dönemde, Politis gazetesine yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile iki devletli çözümü görüştüğünü söylediğini kaydeden Kiprianu, tüm bunları daha önceden dile getirebilecek olan Kasulidis’in ne yazık ki son dönemde konuştuğunu ve eski Rum Müzakereci Anreas Mavroyannis’in de iki kere, Anastasiadis’in iki devletli çözümü tartıştığını kabul ettiğini söyledi.

Mavroyannis’in 2017 yılında kendisiyle görüşmek istediğini ve Anastasiadis’in iki ayrı Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesi için çalışma yapılmasını talep ettiğini kaydeden Kiprianu, Mavroyannis’in Anastasiadis’e, bunun iki ayrı devlet manasına geleceğini söylemesi üzerine, bunun kendisinin (Mavroyannis’in) işi olmadığını, çalışmanın ardından buna Başkan olarak kendisinin karar vereceğini söylediğini bildiğini belirtti.

Habere göre Kiprianu, röportajının devamında ise dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde konuşulanları ve Crans Montana’da olup bitenleri anlatarak, Crans Montana’daki son akşam yemeğinin akabindeki gün, Viktoras Papadopulos’un kendilerini aradığını ve valizlerini toplamalarını istediğini, nedenleriyle ilgili olarak ise hiçbir bilgi vermediğini kaydetti.

Kiprianu, dönüş uçağında herkesin keyfinin yerinde olduğunu ve bir tek kendisinin, Çelepis’in ve Neofitu’nun mutsuz olduğunu anlattı.

Habere göre Kiprianu, sözlerine son verirken de, Anastasiadis’in “çok fazla cesarete” sahip olduğunu ve kendisinin olayları ilk elden yaşayan birisi olarak, yalan söylemenin ve her konuda kendileriyle alay etmenin kolay olduğunu zannettiğini söyledi.

