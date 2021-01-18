Anastasiadis'e ikinci doz aşı da yapıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Korona virüs mücadelesi çerçevesinde yürütülen aşı çalışmaları çerçevesinde bu sabah ikinci doz aşısını oldu.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korona virüs aşısının ikinci dozunu bu sabah yapılan aşıyla aldığını ve aşılama işlemi sonrasında yaptığı açıklamada ise, halktan sabırlı ve metanetli olmalarını istediğini belirttiler.