Anastasiadis cerrahi operasyon geçirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün geçirdiği operasyonun ardından bu sabah taburcu olduğu belirtildi.
Rum haber kaynakları Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün başarılı bir kifoplasti (omurganın travmaya bağlı ve patolojik kırıklarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntem) operasyonu geçirdiğini belirtti.
Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in tedbir amaçlı olarak dün akşam hastanede kaldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu sabah 09:30’da taburcu edildiğini söyledi.
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