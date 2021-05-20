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Anastasiadis, Biden'dan telefon bekliyor

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Anastasiadis, Biden'dan telefon bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndermesinin ardından şimdi de Biden’dan telefon beklediğini açıkladı.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Sorununa İlişkin Müdahil Olmasına İlişkin Mektuptan Sonra-Anastasiadis: ‘Joe Biden’den Telefon Bekliyorum’” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ANT 1 kanalına verdiği röportajı sırasında, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndermesini yorumlamasının istenmesi üzerine açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Rusya ile geleneksel ilişkileri bozmaksızın, Güney Kıbrıs’ın her zaman amacı olan ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde geliştirildiğini ifade etti.

ABD Başkanı ile ilişkisinin Biden’ın başkan yardımcısıyken Kıbrıs sorununa ilgisinden başladığını belirten Anastasiadis, Biden’ın Kıbrıs sorununun çözüm çabalarındaki ısrarına ilişkin açıklamasının da kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Anastasiadis ayrıca, iş yükünü göz önünde bulundurdukları zaman Biden’ı Ada’da görüp görmeyeceklerini belirlemenin zor olduğunu ancak kısa zaman içerisinde Biden ile telefonda görüşmeyi beklediğini ifade etti.

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