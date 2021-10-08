Anastasiadis, 3. doz aşısını yaptırdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah üçüncü doz Covid-19 aşısını yaptırdı.
Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in aşı yaptırmayan kişilere aşı yaptırmaları ve Rum Sağlık Bakanlığı ile uzmanların tavsiyelerine uymaları çağrısında bulunduğunu duyurdu.
Anastasiadis, ilk doz aşısını Aralık 2020’de, ikinci doz aşısını da Ocak 2021’de yaptırmıştı.
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