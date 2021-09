Anastasiadis, 1960 Anayasası’na dönüş önerisini New York’ta resmen sunacak

Rum basını Türk tarafının, egemenliğin tanınmasını müzakere sürecinin yeniden başlaması için şart koşmasının ve iki devletli çözümdeki ısrarının iyimserlik penceresi bırakmadığını; ancak Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çıkmazın aşılması için 1960 Anayasası’na dönüş önerisini götüreceğini yazdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 1960 Anayasası’na dönüş önerisini New York’ta yapılacak gayri resmi üçlü görüşmede resmen sunacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Valizde 60 Anayasası’yla… Başkan Öneriyi Üçlü Görüşmede Resmen Sunacak” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde Türk tarafının, egemenliğin tanınmasını müzakere sürecinin yeniden başlaması için şart koşmasının ve iki devletli çözümdeki ısrarının iyimserlik penceresi bırakmadığını; ancak Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çıkmazın aşılması için 1960 Anayasası’na dönüş önerisini götüreceğini yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu pasaportların iptali kararına gösterdiği tepkiye karşılık Anastasiadis’in verdiği yanıtın, bütünlüklü bir öneriye dönüştüğünü ve bu önerinin, gayri resmi üçlü görüşmede resmen sunulacağını kaydetti.

Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na dönüş önerisiyle, Tatar’ın Kıbrıslı Türklerin endişeleriyle ilgili “iddialarına” yanıt verdiğini ve karar alma mekanizmasına katılımını garanti altına aldığını belirten gazete, 1960 Anayasası’na dönüş önerisinin günümüz olgularına uyarlanmış olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in gayrı resmi üçlü görüşmede, Cenevre’deki gayrı resmi konferansta söyleyip, Guterres’e 30 Ağustos’ta yazmış olduğu mektupta da belirttiği gibi, Kıbrıs sorunu için Özel Danışman atanmasını kabul ettiğini bir kez daha dile getireceğini kaydetti.

Anastasiadis’in dün itibarıyla beraberindeki heyetle birlikte New York’a vardığını ve BM Daimi Temsilcisi Andreas Hacıhrisanthu’nun ikametgahında düzenlenen etkinliğe katıldığını belirten gazete, bu etkinlikte, Anastasiadis’in Amerikan-Yahudi Komitesi Başkanı David Harris’i III. Makarios Nişanı ile onurlandırdığını; akabinde de “Amerika’daki Kıbrıs Örgütleri Federasyonu”nun düzenlediği yemeğe katılarak Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’i bugün de “Ground Zero”ya giderek 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anısına çelenk bırakacağını; akabinde de UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay ile görüşeceğini ve düzenlenecek basın toplantısıyla, ABD’deki programıyla ilgili detaylı bilgi vereceğini belirtti.

Haberde, Anastasiadis’in bugünkü programında, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) heyetiyle yapılacak görüşmenin de bulunduğu ifade edildi.

Gazete devamla, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta yapacağı temaslara yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, bugün Mısır, Yunanistan, Kuveyt ve Kırgızistanlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve AB Dışişleri Bakanları gayrı resmi toplantısına katılacak. Hristodulidis ayrıca, AIPAC heyetiyle yapılacak görüşmede de yer alacak.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün açıklama yaparak, Anastasiadis’in şu anki birincil hedefinin, Kıbrıs’ı BM kararlarına göre, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininde yeniden birleştirecek bir çözüm için müzakerelere dönmek olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Nuris, Anastasiadis’in “Türk uzlaşmazlığının” sebep olduğu bugünkü çıkmazın aşılabilmesine yönelik özlü ve yapıcı bir diyalogun yeniden başlaması için bir dizi inisiyatif aldığını ifade etti.

Nuris, Türk tarafının tezlerine bağlı olarak, diyalog hedefinde başarıya ulaşılmasının zor göründüğünü kaydederken, Cenevre’deki son gayri resmi toplantının ardından New York’ta da çözüm konusundaki tezlerinin değişmediğini dile getireceklerini belirtti.

