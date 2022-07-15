Anastasiadis: “15 Temmuz’da olanlar vatana ihanettir”

Atina albaylar cuntasının Kıbrıs Cumhurbaşkanı III. Makarios’a darbe girişimi ve bu sırada ölenler 48’inci yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ta anılıyor.

Rum radyosu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in darbeyi vatana ihanet olarak nitelediğini duyurdu.

Cuntanın Ada’daki işbirlikçi Rumlar eşliğinde giriştiği darbenin başlama saati olan 08.30’da Güney Kıbrıs genelinde sirenler çaldı.

Etkinlikler kapsamında mecliste düzenlenen özel oturumda konuşan Anastasiadis, 15 Temmuz’da olanları “Atina cuntasının, işbirlikçi Rumlarla gerçekleştirdiği demokrasiye karşı örgütlü eylem” olarak niteledi ve “Kesinlikle vatana ihanettir” dedi.

