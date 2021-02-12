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Anastasiades Kıbrıs sorunundaki müzakere ekibinin üyeleri ile görüştü

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Anastasiades Kıbrıs sorunundaki müzakere ekibinin üyeleri ile görüştü
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Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in perşembe günü Kıbrıs Rum tarafının müzakere ekibinin üyeleri ile görüştüğünü duyurdu.
 
Sözcü, Cumhurbaşkanı Anastasiades müzakere ekibinin üyeleri ile görüştüğünü ve üyeleri gayri remi beşli konferansın yapılması ışığında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve kendisinin Kıbrıs sorunu ile ilgili yaptığı temaslar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.
 
Kousios, “müzakere ekibinin üyelerine Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm konular hakkında bilgi verildi” dedi.
 
Anasttasiadis ile yapılan toplantıya kimlerin katıldığı ile ilgili bir soruya Sözcü Kousios, toplantıya Crans Montana’da yapılan müzakerelere katılan ekibinin üyeleri ve Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis’in de katıldığı yanıtını verdi.
 
Sözcü, ayrıca, Cumhurbaşkanına, müzakereciye ve müzakere ekibine gündeme getirilen belirli hukuki meseleler hakkında tavsiyelerde bulunacak bir grup akademisyen, ve hukukçulardan oluşan yeni bir komitenin oluşturulduğunu da söyledi.
 
Ekip üyelerinin gayri resmi konferans sırasında Cumhurbaşkanı Anastasiades’e eşlik edip etmeyecekleri ile ilgili bir soruya Sözcü, Anastasiades’in konu üzerinde nihai kararını henüz almadığı yanıtını verdi.
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