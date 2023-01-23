Rum Savunma Bakanı Petridis, ABD ile “savunma” işbirliklerinin RMMO’nun ABD silahlı kuvvetleriyle müşterek eğitimlerini de kapsadığını söyledi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırmasının, Rum yönetiminin başka ülkelerle işbirliği ağı kurma ve Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) modern silah sistemleri edinme ve savaş kabiliyetini yükseltme çabalarının çatısını oluşturduğuna dikkat çekti.

Rum Savunma Bakanlığı’ndaki görevini yakında tamamlamaya hazırlanan Haralambos Petridis’le yaptığı söyleşiyi “Ambargonun Kalkmasıyla Jeostratejik Açıdan Yükseldik… Haralambos Petridis: Silah/Teçhizat İçin ABD’ye Yönelme Olanağına Sahibiz” başlığıyla aktaran gazete bu gelişmenin, Petridis’in “savunma” alanında edinilen başarılar hakkında çok daha emin ve kesin konuşma olanağı tanıdığına dikkat çekti.

ABD ile “savunma” işbirliklerinin RMMO’nun ABD silahlı kuvvetleriyle müşterek eğitimlerini de kapsadığını, bu alanda gerek Güney Kıbrıs’ta gerek başka ülkelerde birlikte çalıştıklarını anlatan Petridis “International Military Education & Training (IMET)” programı kapsamında askerî akademilere eğitim için subay gönderdiklerini, aynı program aracılığıyla askerî egzersizler icra ettiklerini anlattı.

Petridis ABD savunma sanayiine erişim olanaklarının kendilerine, RMMO’nun elindeki mevcut silah sistemlerinin yükseltilmesi, Yunanistan ve İsrail gibi ABD silahı kullanan bölge ülkeleriyle birlikte hareket etme olanağı tanıdığına dikkat çekti. “silahlanma programlarının uzun uygulanma süreçleri olması nedeniyle, ambargonun kaldırılması başarısının önümüze açtığı perspektifin uzun soluklu sonuçları olacağı iyi anlaşılmalı” dedi.

Rum Savunma Bakanı olarak bölgesel, Avrupa ve bölgede faaliyet gösteren diğer önemli ülkelerle birçok “savunma” işbirliği anlaşmasına imza atan Petridis şunları anlattı:

“Savunma ve güvenlik konularında 17 bölgesel, Avrupa ve ABD ve İngiltere gibi bölgede faaliyet gösteren diğer önemli ülkelerle işbirliği anlaşmaları imzaladık. Bu stratejinin hayata geçmesinde Yunanistan, İtalya ve Fransa ile oluşturduğumuz dörtlü işbirliği çok önemli rol oynuyor. Dörtlü işbirliğimiz Doğu Akdeniz bölgesini AB’nin ilgi bölgesi haline de getirme çabamızda doğrudan verimli oluyor.

Kısa süre önce Ürdün’le yaptığımız kuvvetlerin statüsünü düzenleyen ikili anlaşma (status of Forces Agreement-SOFA) ikili savunma işbirliğinin daha da gelişmesine zemin oluşturacak. Millî Muhafız Ordusu ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Sırbistan silahlı kuvvetleri arasında 2023 için ikili savunma işbirliği programları imzalanması da aynı çerçevededir. Almanya ile ikili işbirliği programı imzalamamız, Berlin’deki büyükelçiliğimize ilk kez askerî ataşe göndermemiz de Hindistan ile Savunma ve Askerî İşbirliği konularında karşılıklı anlayış memorandumu imzalamamız da çok önemlidir. Dışa dönük savunma politikamız tartışma kaldırmaz bir gerçekliktir.”

Petridis son olarak Kıbrıs sorununa iki devlet çözümünün “Kıbrıs’ın taksimi anlamına geleceği” görüşünü ortaya koydu. Türk tarafının “her faaliyetinin Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs sorununda yeni emrivakiler yaratmayı hedeflediğini” iddia ederek şunları söyledi:

“Savunma Bakanlığımız bütün düzeylerde Yunanistan’la tam eşgüdüm ve anlayış içerisinde bulunuyor. Türk tavrını izliyoruz, Ankara’nın devam eden yasadışı faaliyetlerini ve saldırgan söylemini dikkate alarak yabancı ortaklarımızı ve uluslararası örgütleri bilgilendiriyoruz. Hukuki, siyasi ve diplomatik imkanlarla soğukkanlılıkla cevap veriyoruz.”

