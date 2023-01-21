“Altın” pasaportlarda yeni skandal

Rum Yönetiminin, kamuoyunda “altın pasaport” diye anılan yatırım karşılığı pasaport uygulaması çerçevesinde pasaport alan yatırımcılardan bazılarının, kendi ülkelerinde işledikleri suçları gizlemek için Rum tarafında isim değiştirerek çifte isim ve çifte pasaport sahibi olduğu ve AB içerisinde serbestçe dolaştığı bildirildi.

Politis “‘Altın’ Pasaport Skandalı… Çifte İsim ve Çifte Pasaportla Dolaşıyorlar” başlıklı haberinde konuyla ilgili araştırma komitesi tarafından yapılan araştırmadan çıkan sonuçları aktardı.

Gazete Rum Yönetiminin bu uygulaması kapsamında ‘altın’ pasaport verdiği toplam 3 bin 361 yabancıdan 116’sının Güney Kıbrıs’ta isimlerini ve/veya soy isimlerini değiştirip Güney’de ve AB içerisinde serbestçe dolaştığını, hatta 10 tanesinin iki kez isim değişikliği yaptığını yazdı.

Gazeteye göre isim değişikliğini büyük bir kolaylıkla gerçekleştiren yabancı “yatırımcıların” bu şekilde kendi ülkelerinde, önceki isimleri ile işledikleri suçları gizlediklerini, bu tür kişilerden bazılarının aranan kişi, bazılarının kaçak, bazılarının da hüküm giymiş olduğunu yazdı.

Rum Yönetiminden yatırım karşılığı pasaport alan bir Çinliyi karakteristik örnek olarak aktaran gazete, İtalyan makamlarınca dolandırıcılıkla ilgili kovuşturulan bu kişinin, Rum birisi ile alışveriş yaptığının saptandığını ancak aslında alışverişi yapan iki kişinin de aynı kişi olduğunu yazdı.

Habere göre altın pasaport hamillerinin isim değişikliklerini, avukatlık ofisleri aracılığıyla gerçekleştirdiği bilgisini de verdi.

