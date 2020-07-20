'Altın pasaport' elitleri arasında Anastasiadis'in eski ofisi de var

Rum tarafının, kamuoyunda “altın pasaport” olarak da bilinen yatırım karşılığı pasaport uygulamasında başvurular için aracılık yapan 637 kayıtlı bürodan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eski ofisinin de aralarında bulunduğu 15’inin “piyasanın” yüzde 50’sini elinde bulundurduğu haber verildi

Haravgi; “Altın Pasaportların’ Küçük eliti” başlığıyla manşete çektiği haberinde, uygulamanın başladığı 2013’ten 2019’a kadar toplam 3 bin 563 başvuru yapıldığını, ancak verilen vatandaşlık sayısının başvuru sayısından çok daha fazla olduğunu yazdı.

Yabancı yatırımcılar dışında, binlerce aile üyelerine de pasaport verildiğine dikkat çeken gazete, 3 bin 563 başvurudan bin 948’ini, yani yüzde 55’ini yürüten “15 elit ofisin veri ve isimlerini” deşifre etti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “jet sahibi dostu” diye nitelediği Suudi Arap şeyh örneğine dikkat çektiği haberinde, tek başvuru ile şeyhin yanında iki kardeşi ile üç diğer kişi ve bunların eş ve çocukları dâhil toplam 42 kişiye “altın” pasaport verildiğine dikkat çekti.

“Altın pasaport” işlemlerini yürüten 15 elit ofis arasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Nikos Hr. Anastasiadis & Ortakları ismini taşıyan eski ofisinin ayrı bir yere sahip olduğuna işaret edilen haberde; pasaportların, Anastasiadis’in başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığının altı çizildi.