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Altı çeşit üründe KDV muafiyeti yeniden uygulanacak

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Güney Kıbrıs’ta bir süre önce kaldırılan KDV muafiyeti bazı ürünlerde yeniden uygulanıyor

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Altı çeşit üründe KDV muafiyeti yeniden uygulanacak
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Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim itibarıyla kaldırılan Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinin, gelen tepkiler üzerine bazı ürünlere yeniden uygulanacağı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, hükümetin 25 Eylül’de, KDV muafiyetini kaldıracağını açıkladığını ve 1 Ekim itibarıyla da uygulamanın yürürlüğe girdiğini kaydetti.. Maliye Bakanı Makis Keravnos ise dün yaptığı açıklamada, bebek bezi, yetişkin bezi, hijyenik ped, sebze ve meyve olmak üzere 6 çeşit üründe KDV muafiyetinin yeniden uygulanacağını belirtti.
Gazete, bu ürünlerdeki KDV muafiyetinin bitiş tarihi olmayacağını ve ilk defa meyvede KDV’nin sıfırlanacağını kaydetti.
Haberde, siyasi partilerin, kararın ardından hükümete tepki gösterdikleri ve kimseye herhangi bir bilgilendirme yapılmadan böyle bir karar alınmasını doğru bulmadıklarını ifade ettikleri belirtildi.
 
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