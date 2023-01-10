Almanya iki devletli çözüme karşı

Almanya Dıişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın her zaman Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu ve her türlü diyalogun zeminini BM kararlarının oluşturduğunu söyledi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis dün Berlin’de temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşen Kasulidis, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin BM kararları çerçevesinde yeniden başlatılması için gereken koşulların oluşturulmasının, Rum tarafının siyasi önceliği olduğunu söyledi.

Kasulidis, Baerbock’u Ada’daki taraflar arasında yitirilen güvenin yeniden oluşturulabilmesi için gösterilen çabaların yanısıra BM Genel Sekreterinin yeni bir inisiyatif almasının gerekliliği ve Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhinde yeni oldu-bittiler yaratacak “tahrikler” konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Kasulidis, tüm çabaların, kuzeyde ayrılıkçı bir oluşumu ve eşit uluslararası statüyü destekleyerek bunu öncelik haline getiren Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği tarafından engellendiğini öne sürdü.

Gazeteye göre, Baerbock ise, Almanya’nın her zaman Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu ve her türlü diyalogun zeminini BM kararlarının oluşturduğunu söyledi.

Baerbock'in, iki devletli çözüm şekliyle Türkiye’nin tek taraflı eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti iddia edildi.

