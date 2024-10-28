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Alman Kredi derecelendirme kuruluşu Rum ekonomisinin notunu “A”ya yükseltti

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Alman Kredi derecelendirme kuruluşu Rum ekonomisinin notunu “A”ya yükseltti
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Alman kredi derecelendirme kuruluşu “Scope”un Rum ekonomisinin değerlendirme notunu, sorunlarına da dikkat çekerek, A’ya yükselttiği bildirildi.
Politis’in haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Maliye Bakanı Makis Keravnos Avrupa Merkez Bankası’nın, Avrupa sisteminin kredi yeterlilik değerlendirmesi açısından kabul ettiği “Scope”un Rum Yönetimine, 2011’de kaybettiği “A” derecesini vermesini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı ve hedefte ilerleme taahhüdü verdi.
“Scope” Rum yönetiminin kredi notunu, bütçe perspektifinin uygun, kamu borcunun azalmış ve uygun ekonomik perspektiflerinin güçlü olması nedeniyle notunu A’ya yükseltti. Ancak değerlendirme notunun yukarı doğru baskılanması için daha güçlü makroekonomik istikrara ihtiyaç duyulduğuna, bunun da cari hesap bakiyesi gibi dış hesapların yeniden dengelenmesini ve batık kredi göstergesindeki düşüşün AB ortalamasına doğru ilerlemesini gerektirdiğine dikkat çekti.
 
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