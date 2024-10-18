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Alman emlakçı Künzel hakkındaki suçlamaları redetti

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Alman emlakçı Künzel hakkındaki suçlamaları redetti
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Esentepe ve Girne’de emlak satışına  aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan eylül ayı içerisinde Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Alman emlakçı Ewa Isabella Künzel’in (49), dünkü dava süreci Rum basınında yer aldı.
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum mallarının satışına aracılık etmekle suçlanan Alman emlakçının, dün, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava süreci kapsamında, hakkında bulunan 44 suçlamanın hepsini reddettiğini yazdılar.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir sonraki duruşmanın 18 Aralık’ta görülmesine karar verdiğini yazan gazete, mahkemenin ayrıca davanın görülmesine kadar Alman emlakçının tutukluluk halinin devam etmesine de karar verdiğini belirtti.
Habere göre Künzel’in avukatı Sotiris Argiru, duruşma sonunda, müvekkilinin ve henüz mahkemede ifade vermeyen tanığın isminin basına sızdırılmasını öne sürerek adil yargılanma konusunu gündeme getirdi.
Argiru bu konuda gerekli şikayetlerde bulunacağını belirtirken,  tehdit alan müvekkilinin, hapiste korunması talebinde de bulundu.
Mahkeme Başkanı Nikolas Yeorgiadis, Αrgiru’ya; konu hakkında yasanın öngördüğü gerekli önlemleri alması yönünde teşvikte bulundu.
 
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