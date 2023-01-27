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“Akıncı’dan çok şey öğrendim”

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Dördüncü Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret eden Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından Ahilleas Dimitriadis, Akıncı’nın müzakerelerdeki tecrübelerinden çok şey öğrendiğini kaydetti

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“Akıncı’dan çok şey öğrendim”
Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından Ahilleas Dimitriadis önceki gün, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.
Fileleftheros gazetesi, Dimitriadis ile Akıncı’nın görüşmede Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve Ada’daki iki toplum arasındaki iletişimin, daha iyi bir yarın inşa edebilmek için zemin yaratabilecek olması açısından, özellikle müzakerelerin olmadığı dönemlerde oldukça önemli olduğuna vurgu yaptıklarını yazdı.
Gazete, Dimitriadis’in seçim bürosundan yapılan açıklamaya dayanarak, Dimitriadis ile Akıncı’nın memnuniyet verici ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Dimitriadis’in Akıncı’nın müzakerelerdeki tecrübelerinden çok şey öğrendiğini kaydetti.
Habere göre açıklamada, Dimitriadis’in Akıncı ile uzun yıllardır dost olduğu ve bu dostluğun, babası Lellos Dimitriadis ile Akıncı’nın belediye başkanlığı yaptıkları döneme dayandığı ifade edilirken, Dimitriadis’in Akıncı’yı “siyasi vizyona sahip, cesur ve ileri görüşlü bir kişi” olarak nitelendirdiği belirtildi.
Öte yandan Mustafa Akıncı da Ahilleas Dimitriadis’in kendisini ziyaret etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Akıncı, açıklamasında şöyle dedi:
“Yıllar önce Lefkoşa’da her iki toplumun yararına olan ortak projeleri birlikte gerçekleştirdiğimiz merhum Kıbrıslı Rum Lefkoşa Belediye Başkanı Lellos Demetriades’in oğlu Achileas Demetriades ofisimize ziyarette bulundu. 5 Şubatta yapılacak Başkanlık seçimlerinde adaylardan biri olan, küçük yaşından itibaren tanıdığım Achileas Demetriades ile Kıbrıs’ın geleceği konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Kendisine başarılar diledim.”
 
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