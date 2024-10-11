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AKEL’den Hristodulidis’e pahalılık konusunda eleştiri

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AKEL’den Hristodulidis’e pahalılık konusunda eleştiri
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AKEL partisi basın sözcüsü Yorgos Kukumas, pahalılıkla ilgili eleştirilerde bulunarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ülkenin başkanı olduğunu, ancak görünüşe bakılırsa her daim Anastasiadis’in hükümet sözcüsü olarak kalacağını söyledi.
AKEL’in ülkedeki pahalılık yüzünden Hristodulidis’i eleştirdiğini, Hristodulidis’in ise bunun öncesinde AKEL’e saldırdığını yazan Haravgi gazetesi, Kukumas’ın yaptığı açıklamada, neredeyse iki yıldır başkan olan ve 12 yıldır da hükümette bulunan Hristodulidis’in, geçmişte olanlara bir mazeret aradığını ve bankalar ile bankacıları temize çıkarmak konusunda ısrar ettiğini kaydetti.
Hükümetin pahalılık konusunun ve toplumun büyük problemlerinin nereye gittiğini bilmediğine de işaret eden AKEL, buna örnek olarak bazı ürünlerdeki sıfır KDV tedbirinin sonlandırılmasını ve tepkilerin ardından birkaç gün sonra geri getirilmesini gösterdi.
Kukumas toplumun büyük çoğunluğunun pahalılıkla kapsamlı bir mücadele planı yanı sıra, ülkede ne olup bittiği konusunda empati ve algıya sahip olan bir hükümete de ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.
 
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