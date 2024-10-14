AKEL’den görüşme öncesi dört öneri

AKEL, üçlü görüşme öncesi Hristodulidis’e “iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlı kalınması”, “müzakerelerin kesildiği yerden başlaması”, “Türkiye’ye yönelik olumlu gündem oluşturulması” ve Kıbrıslı Türklerin faydasına olacak önlemlerin uygulanması” şeklinde dört öneri sundu

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, 15 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek gayrıresmi yemekten çıkabilecek sonuçlar konusunda beklentilerin düşük olduğunu ancak Kıbrıs Rum tarafının buna rağmen olumlu ve yaratıcı bir ruhla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Stefanu, gayrıresmi üçlü görüşme konusundaki beklentisinin, Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talepleri sebebiyle düşük olduğunu” belirterek, bu tezler sebebiyle Kıbrıs sorununda bir beklenti oluşmadığını ancak Kıbrıs Rum tarafı olarak üçlü görüşmeye olumlu ve yaratıcı bir ruhla gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e dört adet öneri sunduklarını da dile getiren Stefanu, bu önerileri;

“BM’nin ilgili kararlarında yer alan siyasi içeriğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlı kalınması,

müzakerelerin kesildiği yerden, uzlaşılar korunarak Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlaması önerisinin açıkça yapılması,

Türkiye için, enerji başlığı gibi öncelikli olan konularda Türkiye’ye yönelik olumlu gündem oluşturulması ve

Kıbrıslı Türk toplumuna yönelik, onların faydasına olacak önlemlerin uygulanması” şeklinde sıraladı.

Stefanu, Kıbrıs sorununa ilişkin girişimlerini sürdüreceklerini ve kasım ayında Brüksel’e giderek AB yetkilileriyle ve ardından Yunanistan’a giderek siyasilerle temaslar gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.