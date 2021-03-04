banner583
banner590
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
39 0
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
45 0
 
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
10 0
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
24 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
142 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
25 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
28 0
banner529
banner570

AKEL, sınır kapılarından geçişlerin normalleştirilmesini istiyor

banner476

AKEL sınır kapılarındaki geçişlerin kademeli olarak normalleştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti

AKEL, sınır kapılarından geçişlerin normalleştirilmesini istiyor

AKEL, sınır kapılarındaki geçişlerde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin birinci yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Haravgi gazetesine göre AKEL açıklamasında, sınır kapılarındaki geçişlerin kademeli olarak normalleştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Sınır kapılarının, 2003 yılında açılmasının Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birlikte var olabilecekleri ve ortak geleceklerini birlikte kurabilecekleri açısından büyük bir gösterge olduğunu belirten AKEL, ileriki dönemlerde, ilgili teknik komiteler aracılığıyla, geçişlerin normalleştirilmesi için kademeli tedbirlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

AKEL, aşılama ve hızlı test sürecinin, geçiş dönemi aşamaları için büyük bir aracı teşkil edebileceğini de söyledi.

“ATHİENU”(KİRACIKÖY) BÖLGESİNE ÇİT ÇEKİLECEK

Öte yandan Politis gazetesi, Dışişleri Bakanlığı’nın, polis iş birliğiyle, “Athienu” (Kiracıköy) bölgesindeki ara bölgeye yönelik giriş çıkışların engellenmesi amacıyla ileriki günlerde çit çekeceğini belirtti.

Gazete, mülteci akınının önlenmesi için aynı tedbirin “Omorfo”(Güzelyurt) bölgesinde de uygulanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre hükümet kaynakları, çitlerin yerleştirilmesinin daimi değil, geçici olacağını ve mülteci akınının azalması için gerekli olan zaman kadar süreceğini belirttiler.

Gazete, çitlerin yerleştirileceği noktaların polis ve Rum Milli Muhafız Ordusu iş birliğinde belirleneceğini de yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, ara bölgeden mülteci akınının kısıtlanmasını gerekli görüyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.