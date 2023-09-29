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AKEL: “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimine katılmasına zorluk çıkarılıyor”

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AKEL: “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimine katılmasına zorluk çıkarılıyor”
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 AKEL’in, seçim yasası konusunda ELAM ve DİSİ'nin yoğun baskıları sonucu, Kıbrıslı Türklerin, özel seçmen kütüğüne kayıt için öngörülen prosedürlerin ötesinde, seçim merkezlerine geldiklerinde “ek sorumluluk beyanı” imzalamaya zorlandıkları bir madde eklendiğini açıkladığı bildirildi.
Alithia gazetesinin haberine göre AKEL, bu sebepten ötürü geçmişte seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştuğunu ve birçok Kıbrıslı Türk’ün oy kullanamadan geri döndüğünü kaydetti.
Gazete, konunun dün, Meclis İçişleri Komitesi’nde ele alındığını ve AKEL Milletvekili Aristos Damianu’nun, Kıbrıslı Türklerin önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçiminde oy kullanmasında çıkarılan zorlukları gündeme getirdiğini yazdı.
Haberde Damianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis pozitif gündemden bahsederken, Hükümet’in bu konuda Rum tarafını oldukça gerilere götürdüğünü söylediği ve bu yanlış kararın sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olunması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.
 
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