AKEL'den, Kıbrıs sorunu hakkında Anastasiadis'e öneri

AKEL’in, Kıbrıs sorunu hakkında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e öneri sunduğu ifade edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs sorununa, üzerinde uzlaşmaya varılan çerçevede çözüm sağlanması amacını taşıyacak diyaloğun yeniden başlamasının nasıl hızlandırılacağına ilişkin öneriyi dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL’in Kıbrıs sorunu hakkında hazırladığı ve Kıbrıs sorununun çözümünü hedefleyen özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların yaratılmasının nasıl mümkün olacağına ilişkin öneriyi Anastasiadis’e sunduklarını söyledi.

Kiprianu, Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesinin ve Doğu Akdeniz’deki Türk “saldırganlığının” tırmanmasının ardından olguların nasıl şekillendiğine ilişkin endişeleri nedeniyle böylesi bir öneriyi hazırlama ihtiyacı duyduklarını savundu.

Andros Kiprianu, Türk “saldırganlığının” durdurulmasının ve de Türkiye’yi Kıbrıs sorununun doğru zeminine gelmeyi mecbur etmenin tek yönteminin, Türkiye’nin doğru çözüm gidişatında işbirliği yapma önkoşuluyla özlü müzakerelerin derhal başlaması olduğunu savundu. Anastasiadis’e sundukları önerinin iki bacaklı olduğunu kaydeden Kiprianu, ilkinin müzakere süreci ve bunun nasıl cesaretlendirileceği, ikincisinin ise hidrokarbon ile bunun Kıbrıs sorununun çözümü için nasıl teşvike dönüştürülebileceğiyle alakalı olduğunu söyledi.

Kiprianu, görüşme sırasında, Anastasiadis’in kendilerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşme ile bu hafta sonu yapılacak Avrupa Konseyi çalışmaları hakkında bilgi verdiğini de belirtti.