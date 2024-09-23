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AKEL'den Filistin’e destek etkinliği

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AKEL'den Filistin’e destek etkinliği
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AKEL önceki gün Filistin’e destek etkinliği düzenledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Kıbrıs-Filistin Dayanışması” başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, uluslararası hukuk kurallarını tanımayan ve tüm bölgede şiddetin dozunu gittikçe artıran İsrail’in aşırı sağ, saldırgan politikasına bir son verilmesi talebiyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Stefanu Lübnan’a yapılan gelişigüzel saldırıların , tehlike altında olanın yalnızca Filistin ve Filistin halkı olmadığını herkese bir kez daha  hatırlattığını da kaydetti.

Hamas’ın Ekim ayında düzenlediği kınanması gereken kanlı saldırının, aşırı sağ Netanyahu Hükümeti’nin Filistin’de yaptığı soykırımın sebebi olduğunu da belirten Stefanu, Güney Kıbrıs’ın hiçbir şekilde savaşa müdahil olmayacağını da vurguladı.

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