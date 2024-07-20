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AKEL'den dikenli teller konusunda Hristodluidis'e eleştiri

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AKEL'den dikenli teller konusunda Hristodluidis'e eleştiri
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AKEL, Hristodulidis hükümetinin, Anastasiadis hükümeti döneminde ara bölgeye çekilen dikenli teller hakkında artık bir politika belirlemesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.
Haravgi'ye göre AKEL tarafından yapılan açıklamada, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, dikenli tellerin kaldırılacağını açıkladığı hatırlatılarak Hristodulidis hükümetinin bunu yerine getirmediği ve şu anda farklı konuştuğuna dikkat çekildi.
AKEL, Anastasiadis döneminde İçişleri Bakanı Nikos Nuris zamanında çekilen ve “Nuris setti” olarak ünlenen dikenli tellerin, murad edildiği gibi göçmen akışını engelleme sonucu vermediğine dikkat çekti.
Dikenli tellerin başardığı tek şeyin Rum sakinleri ve çiftçilerin mallarına ve arazilerine erişiminin kesilmesi olduğu belirtildi ve Rum yönetiminin ara bölgenin bir bölümünden feragat ettiği mesajını verdiği vurgulanan açıklamada, Hristodulidis hükümeti ve yetkililerine bu konudaki niyet ve kararlarını açıklama çağrısı yapıldı.
 
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