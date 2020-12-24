AKEL'den bütçe için Anastasiadis'e öneri

Rum hükümeti ile DİSİ’nin, 2021 yılı bütçesinin Ocak ayında geçmesi için partilerle temasları sürdürdüğü, bu çerçevede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştüğü ve bu görüşmede, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, görüşmede, Anastasiadis’e bir dizi öneri sunduğu bildirildi

Rum hükümeti ile DİSİ’nin, 2021 yılı bütçesinin Ocak ayında geçmesi için partilerle temasları sürdürdüğü, bu çerçevede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasındaki görüşmeye geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, görüşmede, Anastasiadis’e bir dizi öneri sundu.

Kiprianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, büyük hacimli öneriler sunduklarını, AKEL’in, gelecek ay hükümet tarafından sunulacak yeni bütçede, sundukları önerilerinin kabul edilmesinin o kadar da kolay olmadığını bildiğini söyledi.

AKEL ve hükümetin, ekonomi konularında farklı felsefeye sahip olduklarını söyleyen Kiprianu, önerilerinin, sağlık, küçük ölçekli işletmeler, bankacılık sektörü, düşük emeklilik maaşı gibi konularda olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşme sırasında Kiprianu’nun sunduğu önerileri hükümetin ekonomi kurmaylarına sunacağı sözünü verdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in ayrıca meclise sunulmasından önce bütçedeki değişiklikler konusunda AKEL’i bilgilendireceği sözü verdiğini de belirtti.

Gazete haberinde DİSİ’nin, bütçe konusunda partilerle yaptığı temaslara da yer verdi.

KIBRIS SORUNU DA GÖRÜŞMEDE ELE ALINDI

Öte yandan Politis gazetesi, Anastasiadis-Kiprianu görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazdı.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in AKEL’in iki hafta önce gönderdiği önerileri incelediğini ve bazı ilkesel tepkiler gösterdiğini belirtti.

Kiprianu açıklamasında, “Türkiye’nin, Maraş’ta yapmaya çalıştığı gibi yeni oldu bittilerinin sonlandırılmasının, saldırgan ve provokasyon içerikli politikasının çürütülmesinin başarılmaması durumunda çerçevenin Kıbrıs için tehlikeli bir şekilde daralacağının” Anastasiadis tarafından anlaşılması gerektiği çağrısında bulundu.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözüm hedefiyle, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak koşulların yaratılması gerektiğini de yineledi.

İNGİLTERE’DEN FEDERAL ÇÖZÜME DESTEK

Haravgi gazetesi İngiltere’de yeni kurulan “İngiliz-Kıbrıs” Konseyi üyelerinin, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bir mektup göndererek garantör ülke olarak Rum Yönetimi’nin yanında durmasını talep ettiklerini yazdı.

Habere göre “İngiliz-Kıbrıs” Konseyi, mektubunda, Türkiye’nin “uluslararası ve deniz hukukunu çiğnediğini ve tehditkar davranış sergilediğini” de ileri sürdü.

Gazete Konsey üyelerinin, İngiltere Dışişleri Bakanı’yla bir önceki iletişimlerinde, İngiltere’nin iki kesimli iki toplumlu federal çözüme verdiği desteğin yeniden teyit edildiğini de anımsattı.