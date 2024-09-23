AKEL'den Başkanlık Sarayı önünde protesto eylemi

Güney Kıbrıs'ta Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’e Yüksek Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden el çektirilmesi, dün Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto edildi. AKEL tarafından organize edilen eyleme Ekologlar Hareketi ve EDEK de katıldı ancak EDEK, “maksadı ve içeriği ihlal edildi” gerekçesiyle eylem alanını terk etti.Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Sayıştay Başkanı’na görevden el çektirilmesini ve yolsuzluk sistemine karşı çıkmak” için AKEL önderliğinde kalabalık bir kitlenin dün saat 16.00’da Başkanlık Sarayı önünde toplandığını yazdı.Habere göre eylemde “balık baştan kokar, yolsuzluğa ve suçların gizlenmesine müsamahamız yok”, “devleti ve demokrasiyi savunuyoruz”, “Odyssea, onların çarpık zihinleri için çok otoriterdin”, “Yozlaşmış hükümet, yozlaşmış başsavcı ve yargıçlar hemen gidin”, Başsavcı İstifa” ve “ayıp” yazılı dövizler taşındı.AKEL milletvekillerinin de hazır bulunduğu eylemde, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İş Birliği Başkanı Yorgos Perdikis, Toplum İttifakı adına Melani Steliu ve Bağımsız Vatandaş İnisiyatifi adına Adrianos Haralambus konuşma yaptı.EDEK ise protesto eylemine katılmayı kabul ettiği maksat ve içeriğin, eylem sırasında ihlal edildiği gerekçesiyle eylemi terk etti. EDEK tarafından yapılan yazılı açıklamada “eyleme katılan kalabalığın yolsuzluğa olanak tanıyan, suçluların cezalandırılmamasına son verilmesi arzusunu istismar etme yönünde bariz bir çaba olduğu ve partiler-üstü olması gereken eylemin partizan ve hükümet karşıtı hale geldiği” gerekçe gösterildi.