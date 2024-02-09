banner913
banner932
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
15 0
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
35 0
 
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
14 0
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
13 0
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
454 0
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
130 0
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
27 0
banner1012
banner985

Akan Kürşat’ın teminatla serbest bırakılmasına karar verildi

10 bin Euro nakit ve iki Rum bankasından 65 bin Euro banka teminatı ile serbest bırakılacak, her ayın 1. ve 3. pazartesi günü ispatı vücut edecek

banner974
Akan Kürşat’ın teminatla serbest bırakılmasına karar verildi
banner971
Girne bölgesinde eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya’da tutuklanan ve Güney Kıbrıs’a iade edilen Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın yeni duruşmasına kadar teminatla serbest bırakılmasına karar verildi.
Fileleftheros ve SigmaLive’in haberine göre bugün Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Akan’ın 10 bin Euro nakit ve iki ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk banka teminatı göstererek serbest bırakılmasına karar verildi.  
İtham edildiği 20 suçlamayı kabul etmediği bildirilen Akan Kürşat tutuksuz yargılanacak. Davası görülmeye 29 Şubat’ta saat 10.30’da başlayacak. Kürşat 19 Şubat’tan başlamak üzere her ayın birinci ve üçüncü pazartesi günü 18.00 – 21.00 saatleri arasında Ay. Demet Rum Polis Karakoluna giderek ispatı vücut edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.