Akan Kürşat’ın Güney’e iadesi bekleniyor

Rum mallarının satışına karıştığından dolayı İtalya’da tutuklanan ve Güney Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul eden Avukat Akan Kürşat, İtalya’da mahkemeye çıkarılmadan 10 gün içinde Güney Kıbrıs’a yollanacak

KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarının satışına karıştığından dolayı İtalya’da tutuklanan Avukat Akan Kürşat’ın önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a iade edileceği belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs’a iade edilmeyi 2 Şubat’ta kabul eden Kürşat, İtalya’da mahkemeye çıkarılmadan 10 gün içinde Kıbrıs’a yollanacak.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Kürşat’ın avukatı aracılığıyla İtalyan makamlara yaptığı başvuruyla, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iade edilmeme” talebinin yürürlüğe konulmamasını istediğini yazdı. Kürşat’ın “iade edilmeme” talebinin ele alınacağı, İtalya’daki bugünkü duruşmanın ise yapılmayacağı belirtildi.

Gazete, sürecin, İtalyan makamlarının Rum makamlarla, iade sürecine ilişkin müzakeresi şeklinde devam edeceğini aktardı.

Rum polisinin, Kürşat’ın iadeyi kabul etmesinin akabindeki 10 günlük zaman zarfında İtalya’ya gitmesi ve Kürşat’ı Güney Kıbrıs’a getirmesi gerektiğini vurgulayan gazete, bu takvim çerçevesinde iadeyi kabul eden Kürşat’ın en geç 11 Şubat’ta adaya getirilmiş olması gerektiğini yazdı.

Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu ise konuya ilişkin açıklamasında, Kürşat’ın iadeyi kabul ettiğini 2 Şubat Cuma günü öğrendiklerini ve Kürşat’ın 10 gün içerisinde Kıbrıs’a getirilmesi gerektiğini söyledi.

Andreu, Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a getirilmesinin akabinde tutuklanacağını ve aynı davada suçlu bulunan İngiliz Gary Robb’a yöneltilen suçlamalar temelinde sorgulanacağını belirtti.

