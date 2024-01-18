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Akan Kürşat, öldürülmekten korkuyor

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KKTC’deki Rum mallarıyla alakalı olarak İtalya’da tutuklanan Akan Kürşat, Roma’daki mahkemede ortaya koyduğu itirazda, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın 2022'de Rum Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada öldürülmesine atıfta bulunarak, Cezaevinde tutulursa kendini güvende hissetmeyeceğini vurguladı

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Akan Kürşat, öldürülmekten korkuyor
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KKTC’deki Rum mallarıyla alakalı olarak suçlanan ve İtalya’da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat, İtalya’da önceki gün gerçekleştirilen duruşmada Güney Kıbrıs’a iade edilmesine itiraz etti.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Akan Kürşat İade Edilmesine İtiraz Etti- Merkezi Cezaevinde Kıbrıslı Türkleri Öldürüldüğü İçin Korktuğunu Söylüyor” başlıklı haberinde, Kürşat’ın önceki gün Roma’daki mahkeme huzurunda Güney Kıbrıs’a iade edilmesine itiraz ettiğini, bunun sonucunda ise Kürşat’ın, itiraz başvurusunun dinleneceği 6 Şubat tarihine kadar tutukluluk halinin devam etmesine karar verildiğini iletti.
Gazete, Kürşat’ın mahkemede ortaya koyduğu itirazda, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Ekim 2022'de Rum Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada öldürülmesine atıfta bulunarak, Merkezi Cezaevinde tutulursa kendini güvende hissetmeyeceğini söyledi.
Alithia gazetesi ise habere “Kıbrıslı Türk Avukat Kıbrıs Cumhuriyet’ine İadesine İtiraz Etti” başlığıyla yer verdi.
BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Barolar Birliği Başkanı Mihalis Vorkas, KKTC’deki mal alım satımlarıyla ilgili bir Kıbrıslı Türk avukat ile Rum avukatın ortağı olduğundan söz edilen şirketle ilgili araştırmanın başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.
Açıklamasında, hiç kimsenin Barolar Birliği'nden lisans almadan bu tür hizmetler sunamayacağını ve bu hizmetleri sağladığına dair reklam yapamayacağını öne süren Vorkas, avukatlık şirketi olmayan ama bu tarz hizmetler sunduğuna dair reklam yapan bir limited şirketin söz konusu olduğu ve şirketin KKTC’de ofisi olduğunu iddia etti.
Konunun “elde edinilen bilgilere” göre bazı boyutlar kazandığının görüldüğünü ifade eden Vorkas, Barolar Birliği'nin kurumsal olarak meselenin tümünün araştırmayı üstlendiğini ve hakikatte bu yasadışı prosedürle gerçek bir ilişkinin tespit edilmesi durumunda, Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nda davanın görülmesine başlanacağını ifade etti.
Vorkas, Barolar Birliği üyesi olan Kıbrıslı Türk avukatın kendisiyle Türkçe dilinde iletişim kurulmasını istediğini, dolayısıyla ilgili bildirimlerin tercüme edilmesinin gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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