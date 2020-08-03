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AİHM, Rum Yönetimi’ni tazminat ödemeye mahkum etti

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AİHM, Rum Yönetimi’ni tazminat ödemeye mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Rum Yönetimi’ni, temyiz duruşmasında gecikme yaşanması nedeniyle 10 bin 500 Euro tazminat ödemeye mahkum ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Marios İliadis adlı şahsın Rum Yüksek Mahkemesi’nde görülmesi gereken temyiz davasında gecikme olduğunu ve şahsın, Rum Yönetimi aleyhinde AİHM’de dava açtığını yazdı.

Gazete, AİHM’nin 30 Temmuz’da konuyla ilgili kararını vererek, Rum Yönetimi’ni bu gecikmeden dolayı 3 ay içerisinde 10 bin 500 Euro’luk tazminat ödemeye mahkum ettiğini ve 3 ay içinde bu tazminatın ödenmemesi halinde, faiz uygulanmasına hükmettiğini kaydetti.

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