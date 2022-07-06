AİHM Rum mahkemelerinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rum mahkemelerinin (Asliye Hukuk ve Yüksek) ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Politis haberi “Politis ve Makarios Drusiotis 2005 Tarihli Yayın Konusunda AİHM Tarafından Haklı Bulundu… Kıbrıs Mahkemeleri Tarafından İfade Özgürlüğü İhlali” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Makarios Drusiotis 10 Mart 2005’te Politis’te yayınlanan makalesinde Akis Papasavvas’ın Hukuk Dairesi’ndeki görev süresinin uzatılmasını sert bir dille eleştirmişti. Papasavvas’ın görev süresinin uzatılma kararının, kendisini Başsavcı yapmak isteyen AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’ın zamanın Rum Yönetimi Başkanı (hükümetteki ortağı) Tasos Papadopulos ile yaptığı alışveriş sonucu alınmış olabileceği görüşünü ortaya koymuştu.

Gazete o dönemde Papasavvas’ın Drusiotis’i, “itibarını zedelediği” gerekçesiyle mahkemeye verdiğini ve sürecin (asliye hukuk ve yüksek mahkemeler) Politis gazetesini 25 bin Euro tazminat cezasına çarptırdığını ve tazminat bedelinin Politis gazetesi tarafından ödendiğini hatırlattı.

Drusiotis’in dava başvurusunu dün sonuçlandıran AİHM Drusiotis’in kullandığı üslubun sert olduğunu kabul etmekle birlikte, röportaj tekniği konusunda ne AİHM’in ne de ulusal mahkemelerin kendi görüşlerini dayatamayacağı, yani gerçeklere dayandığı ve kamuoyunu ilgilendiren konuda ve gerçeklere dayalı yazdığı sürece gazetecinin işini nasıl yapacağına hiçbir mahkemenin karar veremeyeceğine hükmetti.

Rum mahkemelerinin Politis’e kestiği tazminat cezasının “alışık olunandan yüksek” olduğuna dikkat çekilen AİHM kararında Rum mahkemelerinin, Papasavvas’ın itibarının gördüğü zararın bu kadar yüksek bir cezayı gerektirdiğine hükmedilmesine anlam verilemediğine dikkat çekildi. Bu tür cezaların kamuyu ilgilendiren konuların açıkça tartışma konusunda cesaret kırıcı olabileceği, basına ekonomik açıdan darbe vuracağı ve ifade özgürlüğünü etkileyebileceği, demokratik toplumlarda bu tür cezalar verilemeyeceği vurgulandı,

AİHM Drusiotis lehine 12 bin Euro manevi tazminat ve 5 bin 362 Euro dava masrafı ödenmesi kararı aldı.