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AİHM kayıp akıbeti konusunda Rum hukümetini mahkum etti

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AİHM kayıp akıbeti konusunda Rum hukümetini mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kayıp kişiler listesinde bulunan ancak daha sonra 1974 Barış Harekatı’nda öldüğü ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” unsurlarınca gömüldüğü ortaya çıkan Kıbrıslı Rum askerin ailesinin yaptığı başvuruyu haklı bularak, Rum hükümetini tazminat ödemeye mahkum etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, kayıp şahıslar listesinde adı geçen ancak daha sonra 1974 Barış Harekatı sırasında öldüğü ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” unsurlarınca “Lakatamya Askeri Mezarlığı’na” gömüldüğü ortaya çıkan Kıbrıslı Rum Hristofis Vasiliu Pasia’nın ailesinin, Rum hükümetine karşı AİHM’de açtığı davayı kazandığını yazdı.

Habere göre AİHM tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Rum hükümetinin, söz konusu şahsın akıbetini araştırma ve tespit etmekte yetersiz kaldığı belirtilerek, şahsın ailesine 60 bin Euro manevi tazminat ödemesi kararı verildiği duyuruldu.

Gazete, bu kararın, “Lakatamya Askeri Mezarlığı’na” “isimsiz” olarak gömülen kişilere ilişkin ilk karar olduğunun da altını çizdi.

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