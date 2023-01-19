Afrodit’le ilgili yeni güvenceler

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Amerikan “Chevron” şirketinin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağıyla ilgili kalkınma planını birkaç gün içerisinde sunmasının beklendiğini açıkladı.

Pilidu’nun bu açıklamayı, Güney Kıbrıs’taki mevcut hükümetin görev süresinin sona erecek olmasından dolayı, bakanlığının yaptığı çalışmaların sunumu için dün düzenlenen basın toplantısı çerçevesinde yaptığını yazan Politis, Pilidu’nun buna paralel olarak, sözde Rum MEB’inde yer alan ve içerisinde önemli miktarlarda doğal gaz bulunan 5, 6, 7 ve 10 numaraları parsellerin birbirlerine komşu olmalarının, şirketler arasındaki olası iş birlikleri için iyi bir unsur olduğunu söylediğini de iletti.

Pilidu açıklamasında, “Afrodit” yatağında 2023 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi beklenen yeni doğrulama sondajının, Rum Yönetiminin doğal gazın değerlendirilmesinin en iyi şekilde yapılıp yapılmayacağını tam olarak bilmesi için, yataktaki kesin miktarları göstereceğini de dile getirdi.

