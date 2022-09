“Afrodit” yatağı ve İsrail MEB’indeki “İsai” yatağıyla ilgili karar aldılar

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilidu ile İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar’ın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) “Afrodit” yatağı ve İsrail MEB’indeki “İsai” yatağıyla ilgili mesele için yapıcı diyaloğun devam etmesi ve konuya adil ve hızlı bir çözüm bulunması kararı aldıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Elharrar’ın Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve her iki ülkenin çalışma gruplarının, temel konularda ilerleme sağlayarak önümüzdeki dönemde yapılacak müzakerelerle ilgili yol haritası belirlediklerini yazdı.

Gazete, her iki tarafın da meselenin çözüleceğine dair iyimser olduklarını ifade ederek, müdahil şirketleri kendi diyaloglarını sürdürmeleri için teşvik ettiklerini kaydetti.

Habere göre Pilidu, Güney Kıbrıs ile İsrail’in Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarından tam anlamıyla istifade edilebilmesine yönelik ortak vizyona sahip olduğunu ve ilerleyen haftalarda görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

Elharrar ise, global enerji krizi ve Avrupa’nın artan enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkesi ile Güney Kıbrıs’ın “Afrodit anlaşmazlığına” hızlı, şeffaf ve adil bir çözüm bulunması konusundaki çalışmalara hız kazandırması gerektiğini söyledi.

Elharrar ayrıca, iki ülke arasındaki güven ile farklı alanlardaki iş birliğinin, her iki taraf için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.