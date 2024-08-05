"Afrodit" yatağı için Güney Kıbrıs'ın kapısını çaldılar

Mısır’da geçtiğimiz Şubat ayında konsorsiyum oluşturan Birleşik Arap Emirlikleri petrol şirketi ile İngiltere’nin çok uluslu şirketinin, “Afrodit” yatağı konusunda yine Güney Kıbrıs’ın kapısını çaldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, bahse konu konsorsiyumun, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile görüştüğünü ve İsrail “New Med” şirketinin sahip olduğu payın satın alınmasıyla, “Afrodit” yatağına girme konusundaki önerilerini yinelediğini yazdı.

