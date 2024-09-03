Afrodit için yüzer tesis planı

Afrodit yatağının ruhsat sahiplerinin sunduğu plan, 4 milyar dolar yatırım ile yatak üzerine bağımsız yüzer üretim tesisi kurulmasını ve ürünün boru hattıyla Mısır’daki LNG tesislerine naklini öngörüyor

Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ederek, 13 parsele ayırdığı deniz alanındaki 12’nci parselde keşfedilen “Afrodit” yatağındaki doğal gaz rezervinin işlenmesi için güncellenmiş plan Rum Enerji Bakanlığı’na sunuldu. Planın uygulamaya geçmesi halinde “diğer yatakların kullanılmaya başlamasında itici olacağı” öne sürüldü

Güney'de yayımlanan Politis haberi “Afrodit İçin Bağımsız Yüzer Üretim Tesisi… Kıbrıs Doğal Gazının İhracı İçin Tahmin Edilen Harcama 4 Milyar Dolar” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, yatağın ruhsat sahibi NewMed Energy (İsrail), Chevron (ABD) ve Shell (İngiliz) şirketlerinden oluşan konsorsiyumun sunduğu plan, tahmini 4 milyar dolar yatırım ile yatak üzerine bağımsız yüzer üretim tesisi kurulmasını ve ürünün boru hattıyla Mısır’daki LNG tesislerine naklini öngörüyor. Yatak üzerine kurulacak yüzer tesisin, dört üretim sondajı aracılığıyla, ilk başta günlük 800 milyon ayak küp üretim kapasitesine sahip olacağı, doğal gazın da boru hattı ile Mısır nakil sistemine ihraç edileceği kaydedildi.

Sunulan yeni güncellenmiş planın, Rum yönetiminin hidrokarbon mülkiyet haklarının ticari yönetiminden sorumlu Rum Hidrokarbon Şirketi (CHC) ve Fransız danışmanları tarafından değerlendirileceğini yazan gazete, olumlu ya da olumsuz cevabın iki hafta içerisinde verileceğini belirtti. Plan, Rum yönetiminin koyduğu kriterlere uygun bulunursa doğal gazın su yüzüne çıkarılması için fırsat doğacağı kaydedildi.

Habere göre, güncellenmiş geliştirme ve üretim planı, 2019’da Noble Energy şirketi (yatağın ilk ruhsat sahibiydi ve bu hakkını daha sonra Chevron’a sattı) ile yapılan Mısır üzerinden ihraç anlaşmasını temel alıyor.

Daha önce elde edeceği gelir yaklaşık 10 milyar dolar olarak hesaplanan Rum yönetimi, 2019’da anlaşmaya varılanlara uyulmasında ısrar edeceği kaydedilen habere göre, Rum yönetimi 2019’un gerisinde olduğunu değerlendirmesi halinde sunulan planı reddedecek. Habere göre, plandan tatmin olunur ve olumlu cevap verilirse, Afrodit, doğal gaz rezervi keşfedilmiş diğer yatakların kullanılmaya başlanmasında itici olacak.

Limasol’un yaklaşık 170 deniz mili açığında bulunan Afrodit yatağı ve doğal gaz rezervi keşfedilmiş diğer yatakların jeopolitik boyutunun Türkiye’nin pozisyonu nedeniyle önemli olduğuna dikkat çeken gazete, “Avrupalılar (TOTAL ve ENI) yatırım yapmak için Amerikalıları (Chevron) bekliyor.” ifadesine ver verdi.

