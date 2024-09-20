"Adanın bölünmesi büyük bir yara"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, Kıbrıs’ın bölünmesinin büyük bir yara olduğunu söyledi ve müzakerelerin yeniden başlaması konusunda küçük bir iyimserliğe sahip olduklarını belirtti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Kıbrıs sorununun ve adanın bölünmesinin büyük bir yara olduğunu ve bunun herkesin hizmet ettiği bir çözüm aracılığıyla arınmayı amaçladığını öne sürdü.

Bu çerçevede ilk hedefin Kıbrıs sorununun BM’nin öncelikleri arasına geri dönmesi olduğunu ifade eden Yerapetridis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki hareketsizliğin faydasız olduğuna dair tezine atıfta bulundu.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda küçük bir iyimserliğe sahip olduklarını da ifade eden Yerapetridis, BM Güvenlik Konseyi kararlarının çözüme ilişkin sarsılmaz temeli oluşturduğunu ve adanın bölünmesinin hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini sözlerine ekledi.