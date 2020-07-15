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AB’nin Türkiye’ye karşı tavrı Güney'de hayal kırıklığı yaşattı

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AB’nin Türkiye’ye karşı tavrı Güney'de hayal kırıklığı yaşattı
15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:51

AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında AB’nin Türkiye’ye yaptırımlarını sonraya ertelemesi, Rum siyasi partilerini hayal kırıklığına uğrattı

İleri sürülen “Türkiye’nin Rum ve Yunan hükümetlerine yönelik meydan okuma eylemlerine” dair AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nden çıkan sonucun, Rum siyasi partilerini hayal kırıklığına uğrattığı bildirildi.
Alithia siyasi partilerin ilgili açıklamalarının satırbaşlarını aktardığı haberini, “AB’nin Türkiye’ye Karşı Tavrı Kıbrıs Partilerini Hayal Kırıklığına Uğrattı” başlığıyla verdi.
Habere göre DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis “şu anda idame ettirmemiz gereken şey, görüşmelerin Ağustos ayında Berlin’de devam etmesi ve günün sonunda Avrupa’dan dayanışma ve AB üye devletlerin denizlerine, dolayısıyla AB’nin kendi denizlerine Avrupa egemenliğinin savunulmasını ummaktır” dedi.
AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin pazartesi günkü toplantısında AB’nin Türkiye’ye yaptırımlarını bir kez daha sonraya ertelendiğini hatırlatan AKEL şu görüşü ortaya koydu:
“Avrupa hükümetlerinin büyük bir bölümünün Türkiye’ye, saldırganlığı ölçüsünde yaptırım uygulama iradesine sahip olmadığı bir kez daha doğrulandı. Türk saldırganlığına karşı Kıbrıs ve Yunanistan’a Avrupa dayanışması, şifahi ve beyanat niteliğinde olmaya devam ediyor. Hükümeti, bütün bu çalışmalarda ana hedefini, taleplerini ve beklentilerini somut ve açık şekilde ortaya koymaya çağırıyoruz.”
DİKO Başkan Vekili Hristiana Erotokritu, AB’den kendilerine gelen dayanışmayı hoş karşıladıklarını ancak AB’nin eylemlerinin (söylemlerinden) çok daha güçlü olması gerektiğini, kendilerinin de bunu istemek ve elde etmek zorunda olduklarını söyledi. Erotokritu “AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama konusunda net bir karar almasını talep etmemiz tek yoldur” dedi.
Rum Yönetiminin, Türkiye’ye özlü ekonomik yaptırım uygulanması istikametine yönlenmesi gerektiği görüşünü ortaya koyan Vatandaşlar İttifakı, “Erdoğan’ı evcilleştirmenin tek yolu budur” iddiasında bulundu.
EDEK, “Yunanistan ve Kıbrıs, jeostratejik rollerini ve caydırıcılık güçlerini artıracak ortak bir panetnik politika oluşturmak zorundadır” görüşünü ortaya koydu.
Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ise, Rum ve Yunan hükümetlerinin, kamuoyuna işlemiş olduğu beklentilere rağmen, Türkiye’yi kaygılandıracak bir sonuç çıkmayacağının baştan bilindiğini söyledi.
Ekologların, Avrupa’nın artık söylemlerini eyleme dönüştürmesi umudunu dile getirdiği açıklamasında “Avrupa Kıbrıs’ı sözde destekliyor ama pratikte destek yok. Bu durumun çok yakında değişmesini ve söylemlerin ötesinde gerçek yaptırımlar istiyoruz” denildi.
 

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