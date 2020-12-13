“AB’nin Doğu Akdeniz gazına ihtiyacı yok”

Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Doğu Akdeniz doğal gazının uluslararası piyasalara ihraç edilemeyeceğini, EastMed hattının da ticari açıdan sürdürülebilir olmadığını belirtti

Atlantic Council Dünya Enerji Merkezi ortağı, hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, 24 Kasım 2020’de düzenlenen 16’ncı Economist Zirvesi’ni değerlendirerek, Doğu Akdeniz doğal gazının uluslararası piyasalara ihraç edilemeyeceği, EastMed hattının da ticari açıdan sürdürülebilir olmadığı dolayısıyla yeni bir enerji modeline ihtiyacını güçlendirdiğine dikkat çekti.

Ellinas, Politis’te yayımlanan makalesinde, Economist zirvesinde Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun, “Afrodit” yatağından ilk doğal gaz üretiminin 2025’e kadar başlayacağını, Güney Kıbrıs’ın böylece önemli bir LNG oyuncusu olacağını, şirketlerin bölgedeki sondaj programlarına 2021’in ikinci yarısına kadar yeniden başlamayı hedeflediklerini söylediğini hatırlattı, ancak bunun aşırı iyimserlik olduğuna dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi Enerji Bilimleri Enstitüsü Müdürü Jonathan Stem de Avrupa’da doğal gazın elektrik üretiminde savaşı yenilenebilir enerji kaynakları karşısında kaybettiğini, pahalı olması durumunda doğal gazın, diğer büyük tüketiciler olan Çin ve Güneydoğu Asya’da piyasa bulamayacağını, Doğu Akdeniz’de ise uluslararası piyasalara ihracat fırsatının kaybedildiğini, geleceğin bölgesel piyasalarda olduğunu söyledi.

Aramaların yeniden başlaması ve geliştirilmesi için bölgesel anlaşmazlıkların çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Ellinas, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın “Türkiye faaliyetlerine devam ederse karşılıklı anlayış ümidi yoktur” sözünü hatırlattı, özetle şunları ekledi:

“Bölgedeki siyasiler dünya enerji sektöründeki gelişmeleri ya bilmiyor veya siyasi nedenlerle Doğu Akdeniz doğal gazı Avrupa’nın enerji güvenliğinin anahtarıdır görüşünü sürdürüyor. Bu böyle değil. AB’nin Doğu Akdeniz gazına ihtiyacı yoktur. Buna, EastMed doğal gaz boru hattı da dahildir. Bu hat öncelikli projeler listesine (PCI) sürdürülebilirliği doğru değerlendirilmeden alındı. Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarının düşük olması ve 2050’ye kadar temiz enerjiye geçiliyor olması nedeniyle bu hat gerçekte ticari açıdan sürdürülebilir değildir. Doğu Akdeniz’de doğal gaz, ticari değeri ve ihraç edilebilirliği göz ardı edilerek gittikçe daha çok siyasileştiriliyor. Yukarıda sıralananlar nedeniyle Doğu Akdeniz AB’ne doğal gaz ihraç edemez. Asya piyasaları da bir o kadar aşırı dolu ve fiyat açısından hassas. Kıbrıs’ın yeni bir enerji modeline ihtiyacı var.”



