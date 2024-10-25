banner913
banner932
Helin Reessur’un katili Altundağ’a verilecek cezanın açıklaması yine ertelendi
Helin Reessur’un katili Altundağ’a verilecek cezanın açıklaması yine ertelendi
30 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
22 0
 
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
20 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
22 0
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
36 0
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
308 0
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
47 0
banner1032

ABD’yle vize muafiyetinde anlaşma çok yakın

banner1020

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı James O’Brien’la önceki gün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’yle vize muafiyeti konusunda anlaşmaya çok yakın olunduğunu açıkladı.

banner1045
ABD’yle vize muafiyetinde anlaşma çok yakın
banner971

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı James O’Brien’la önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.
Habere göre, Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, O’Brian’la gerçekleştirdiği görüşmede yatırımların geliş yolları ve vize uygulamasının kaldırılması konularını görüştüklerini belirterek “açıklama yapmaya çok yakınız” şeklinde konuştu.
Gazete, Hristodulidis ve O’Brian’ın, ABD ile Güney Kıbrıs arasında “Stratejik Diyaloğun” başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini ve bu diyaloğun; iki ülke arasında, tüm alanlardaki işbirliğini güçlendirecek, ortak değer ve hedeflere dayanan özel bir ilişkinin başlangıcı olduğunu vurguladıklarını yazdı.
Hristodulidis’in görüşmede, ABD’nin “Kıbrıslılara, Denizcilik ve Sahil Koruma Akademilerinde eğitim imkanı sağlaması sebebiyle” O’Brian’a teşekkürlerini ilettiğini aktaran gazete, ayrıca Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler konusunda da bilgi verdiğini belirtti.
Görüşmede ayrıca, Orta Doğu, Ukrayna, ABD-AB ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren diğer konular ele alındı.
-Anlaşma Rum Meclisi’nde onaylandı
Öte yandan Alithia gazetesi, ABD ile Güney Kıbrıs arasında 1 Aralık 2015’te imzalanan ve ciddi suçlarla mücadelede işbirliği yapılmasını öngören anlaşmanın dün Rum Meclisi’nde onaylandığını yazdı.
Gazete, söz konusu anlaşmanın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” ABD’nin “Vize Muafiyet Programına” katılımının koşullarından biri olduğunu ve tarafların, anlaşmada belirtilen kriterlerdeki kişilerle ilgili karşılıklı veri tabanlarında arama yapabilmelerine imkan sağladığını vurguladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.