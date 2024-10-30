ABD’li yetkililer kayıplar için zemin etüdü yapmak üzere Kıbrıs’a geliyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) “Wisconsin Eau Claire Üniversitesi”nden iki uzman ile yardımcılarından oluşan bir ekibin, kayıpların akıbetin belirlenmesine yardımcı olabilmek için yeni yöntemlerle araştırma yapmak üzere önümüzdeki hafta Kıbrıs’a geleceği bildirildi.

Alithia gazetesi, ekibin 4-8 Kasım tarihleri arasında “GPR” (Ground Penetrating Radar - Yeraltı radarı) ve “ERT” (Elektrik Rezistivite Tomografisi) yöntemleriyle zemin etüdü yapacağını yazdı.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden alınan bilgiye göre araştırma yapılacak bölgelerden birinin Güney Kıbrıs’ta, üçünün de KKTC’de olduğunu ve bu bölgelerin güneyde Eylence-Yeri köyleri arasındaki bir bölge ve kuzeyde “Trahona (Lefkoşa-eski hapishane bölgesi)”, “Ayia İrini” (Akdeniz köyü) ve “Assia” (Paşaköy) olduğunu kaydetti.

Haberde, güneydeki bölgede 1964 yılında kaybolan iki Kıbrıslı Türk’ün gömülü olduğuna, “Trahona” ile Paşaköy’de kayıp Rumlara ait bir toplu mezar bulunduğuna, Akdeniz’de de 1974 yılında kaybolan iki Kıbrıslı Türk’ün bulunduğuna inanıldığı belirtildi.

Gazete, aynı ekibin geçen yılın Eylül ayında da adaya gelerek araştırmalarda bulunduğunu anımsattı.



AKEL’den Kayıplar Günü münasebetiyle açıklama



Öte yandan Haravgi gazetesi de, AKEL’in 28 Ekim Kayıplar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre AKEL, kayıplar meselesinin 50 yıldır açık bir yara olduğunu ve akıbeti belirlenmemiş tek bir kayıp kalsa bile bu yaranın kanamaya devam edeceğini kaydetti.

AKEL, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programının sorunlarla mücadele ettiğini ve komitenin tüm düzeylerde kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Türk askerinin komitenin çalışmalarına yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

AKEL ayrıca, Avrupa Parlamentosu’ndaki yeni kayıplar raportörünün, bu konuda rol oynamasını beklediklerini belirtti.

