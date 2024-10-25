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AB’den Güney Kıbrıs’a destek

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Avrupa Konseyi Başkanlığı’na yeni seçilen ve Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Antonio Costa, AB’nin Kıbrıs’taki mevcut durumun aşılması için gerek Rum Yönetimi’nin, gerekse BM Genel Sekreteri Guterres’in gösterdiği çabaları desteklediğini söyledi

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AB’den Güney Kıbrıs’a destek
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Avrupa Konseyi Başkanlığı’na yeni seçilen ve görevi Aralık 2024’te devralacak olan Antonio Costa, Güney Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulundu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Costa’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’nda görüştüğünü; ardından da Lefkoşa (Rum) Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un eşliğinde ara bölgeyi gezdiklerini yazdı.

Gazete, Costa’nın gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs’taki mevcut durumun aşılması için gerek Rum Yönetimi’nin, gerekse Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gösterdiği çabaları desteklediğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis ise, Avrupa Konseyi’nin bu zorlu zamanlarda oynayacağı rolün önemli olduğuna işaret ederek, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Costa’nın, yalnızca burada olup bitenleri değil, Orta Doğu’da ve Ukrayna’da da neler olduğunu gördüğünü belirtti.

Hristodulidis, AB’nin stratejik açıdan daha özerk bir yapıya kavuşması için çalışmak gerektiğini ve stratejik özerkliğin yalnızca güvenlik ve savunmayla değil, enerji ve rekabet edilebilirlikle de ilgili olduğunu söyledi.

Gazete, Costa’nın Hristodulidis’e, Avrupa Konseyi’ne verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu ve Güney Kıbrıs’ın 2026’da devralacağı dönem başkanlığını gözettiğini ifade ettiğini yazdı.

Haberde, Costa’nın aralık ayında devralacağı görevi öncesinde, AB kurumlarıyla ilgili önümüzdeki kritik dönemde politikalar şekillendirmek ve ortak yaklaşımlar bulabilmek için AB üyelerini ziyaret ettiği belirtildi.

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