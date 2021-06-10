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AB’den Güney Kıbrıs’a altın pasaportlar konusunda mahkeme uyarısı

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Avrupa Komisyonunun “altın pasaport” olarak da ifade edilen yatırımcılara vatandaşlık verilmesi planlarıyla ilgili olarak, Güney Kıbrıs ve Malta aleyhindeki ihlal prosedürlerinde daha fazla önlemler almaya karar verdiği kaydedildi

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AB’den Güney Kıbrıs’a altın pasaportlar konusunda mahkeme uyarısı

Avrupa Komisyonu’nun, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması olarak bilinen “altın pasaportlarla” ilgili uyarı mektubunda dile getirdiği endişelerini görmezden gelen Güney Kıbrıs’ın, Komisyon’un endişelerini giderecek önlemleri almak için iki aylık süresi bulunduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ın verdiği yanıtın tatmin edici olmaması halinde, Avrupa Komisyonu’nun konu hakkında mahkemeye başvuracağını yazan Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonunun “altın pasaport” olarak da ifade edilen yatırımcılara vatandaşlık verilmesi planlarıyla ilgili olarak, Güney Kıbrıs ve Malta aleyhindeki ihlal prosedürlerinde daha fazla önlemler almaya karar verdiğini yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun, yatırımcılara vatandaşlık verilmesi sisteminin kurulması ve işletilmesiyle, Güney Kıbrıs ve Malta’nın AB vatandaşlığı tanımı ve samimi iş birliği ilkesi temelinde yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşündüğünü yazan gazete, Komisyon’un Güney Kıbrıs ve Malta aleyhindeki ihlal prosedürlerini uyarı mektupları göndermek suretiyle 2020 yılının Ekim ayında başlattığını anımsattı.

Güney Kıbrıs’ın 1 Kasım 2020’de programı sonlandırması ve yeni başvurular almaya son vermesine rağmen, beklemede olan başvuruları incelemeyi sürdürdüğünü yazan gazete, bundan dolayı Avrupa Komisyonu’nun gerekçeli görüş yayımlayarak Güney Kıbrıs aleyhindeki prosedürde bir adım daha atmaya karar verdiğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu’nun uyarı mektubunda dile getirilen endişelerin Güney Kıbrıs tarafından giderilmediğini düşündüğünü yazan gazete, gerek Güney Kıbrıs gerek Malta’nın Komisyonun’un endişelerini gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak için 2 aylık bir süresi olduğunu yineledi.

Güney Kıbrıs’ın durumu göz önüne alındığında, yanıtın tatmin edici olmaması halinde, Avrupa Komisyonunun mahkemeye başvurabileceğini kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanlığının da bir açıklamada bulunarak, Komisyon tarafından yayımlanan gerekçeli görüşün incelendiğini belirttiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, konunun Hukuk Dairesi tarafından ele alınmakta olduğunu ve Hukuk Dairesi’nin yabancı uzmanlarla iş birliği içinde tanınan 2 aylık sürede yanıt vereceğini ekledi.

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