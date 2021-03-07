AB'den Güney Kıbrıs'a 'Altın Pasaport' uyarısı

AB Adalet İşleri Komiseri Didier Reynders, yabancı yatırımcılara AB vatandaşlığı verilmesi konusunda Güney Kıbrıs ve Malta’yı uyardıklarını, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini ifade etti.

AB Adalet İşleri Komiseri Didier Reynders, yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu verilmesini içeren, “Altın Pasaportlar” olarak anılan ve birçok skandala yol açan yatırım programına ilişkin Güney Kıbrıs’ı bir kez daha uyardı.

Fileleftheros gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, AB Adalet İşleri Komiseri Didier Reynders’in gazetenin bugünkü sayısına bir söyleşi verdiğini ve söyleşisinde, Güney Kıbrıs’ın AB vatandaşlığını dağıtmaktan vazgeçmesi konusunda uyardığı belirtildi.

Habere göre Reynders söyleşisinde, yabancı yatırımcılara AB vatandaşlığı verilmesi konusunda Güney Kıbrıs ve Malta’yı uyardıklarını, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini ifade etti.

“AB vatandaşlığını satacak bir konumdaysan AB ilke ve değerlerini de satacak konumda olursun” ifadesini kullanan Reynders, böyle bir uygulamanın AB içerisinde daha fazla devam etmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Reynders, Güney Kıbrıs’tan, söz konusu vatandaşlıkların verilmesini kesin sona erdirecek yasal düzenlemeleri yapmasını ve gerekli araştırmaları yaparak, yasaların çiğnenip çiğnenmediğini tespit ederek, sorumlu kişiler varsa cezalandırılmasını beklediklerini de vurguladı.