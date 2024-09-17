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ABD’den bazı Rumlara yönelik yaptırımlar

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ABD’den bazı Rumlara yönelik yaptırımlar
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ABD Maliye Bakanlığı yetkili biriminin casus yazılımlar konusunda beş gerçek bir de tüzel kişi aleyhinde yaptırımlar açıkladığı haber verildi.
Politis gazetesi, ABD Maliye Bakanlığı'nın “Intellexa” şirketler grubuyla bağlantıları ve ABD ulusal güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturan “spyware” teknolojisinin geliştirilmesi, işletilmesi ve dağıtımındaki rolleri yüzünden beş gerçek bir de tüzel kişi aleyhinde yaptırımlar açıkladığını yazdı.
Habere göre, ABD Maliye Bakanlığının Yabancı Mal Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yeni yaptırımlarla ilgili listesinde iki de “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı bulunuyor.
Haberde, Intellexa şirketler grubuyla bağlantıları yüzünden Artemis Artemiou ve Panayota Karaoli isimli vatandaşlar aleyhinde yaptırımlar açıklandığı kaydedildi.
 
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