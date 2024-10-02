ABD ve Almanya askeri nakliye uçakları Baf’ta

ABD ve Almanya’ya ait askeri nakliye uçaklarının Baf Havalimanı’nda bulunduğu bildirildi.

“Cyprus Times” isimli Rum haber sitesi, ABD ve Alman nakliye uçaklarının Baf’ta, gerekmesi halinde Orta Doğu’daki kendi ülke vatandaşlarının tahliyesi için beklediğini yazdı. Gazete Almanya’ya ait askeri nakliye uçağının Baf Havalimanı’nda olduğunu gösteren bir de fotoğraf yayımladı.

